Полиция Москвы возбудила уголовное дело о хулиганстве (часть 1 статьи 213 УК РФ) после нападения на руководителя столичного штаба оппозиционера Алексея Навального Николая Ляскина. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу московского главка полиции.

В полиции не уточнили личность пострадавшего, отметив, что дело возбуждено после поступившей информации о причинении телесных повреждений гражданину 1982 года рождения около дома 60 по улице Гиляровского; источник агентства пояснил, что речь идет о Ляскине. Полицейские разыскивают нападавшего.

Вечером 15 сентября на Ляскина напали на выходе из штаба и несколько раз ударили железной трубой. На скорой активиста отвезли в Институт Склифосовского, где после осмотра врачи поставили диагноз «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга». Ляскин написал заявление в ОВД Мещанское.

https://twitter.com/navalny/status/908761031702384647

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