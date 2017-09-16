В самодельной бомбе, взорвавшейся в метро Лондона 15 сентября, использовалось вещество «мать Сатаны» (пероксид ацетона). Об этом пишет газета The Times со ссылкой на первые результаты экспертизы британского министерства обороны.

Бомба была также начинена гвоздями. По мнению экспертов, взрывное устройство из лондонского метро было похоже на бомбы, использовавшиеся в серии терактов в Лондоне в 2005 году (тогда три взрыва произошли в метро, один – в автобусе).

Взрывчатое вещество «мать Сатаны» часто используют боевики «Исламского государства». Вечером 15 сентября ИГИЛ объявило о причастности к теракту в лондонском метро и пообещало новые атаки.

Бомба взорвалась на станции «Парсонс Грин» в одном из вагонов лондонского метро утром 15 сентября; самодельное устройство помещалось в пластиковом ведре. В Скотленд-Ярде сообщили, что бомба сдетонировала не полностью, позднее на станции обнаружили еще одно взрывное устройство, его обезвредили.

В результате взрыва пострадали 29 человек. 21 из них до сих пор находятся в больнице; по словам врачей, в основном они получили ожоги. Заложивший бомбу пока не найден. Власти Великобритании после взрыва повысили уровень террористической угрозы с «серьезного» до максимального – «критического».