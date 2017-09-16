Британская полиция в рамках дела о взрыве в метро Лондона задержала 18-летнего юношу. Об этом сообщает Associated Press.

Имя задержанного не называется. Как пишет The Guardian, его взяли под стражу в районе Дувра утром 16 сентября. Представитель контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Басу отметил значимость ареста, но добавил, что расследование продолжается, и уровень террористической угрозы остается критическим.

По словам Басу, детали задержания пока не будут раскрываться в интересах следствия.

Заметка дополняется.