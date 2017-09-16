Британская полиция в рамках дела о взрыве в метро Лондона задержала 18-летнего юношу. Об этом сообщает Associated Press.
Имя задержанного не называется. Как пишет The Guardian, его взяли под стражу в районе Дувра утром 16 сентября. Представитель контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Басу отметил значимость ареста, но добавил, что расследование продолжается, и уровень террористической угрозы остается критическим.
По словам Басу, детали задержания пока не будут раскрываться в интересах следствия.
Самодельная бомба сработала в лондонском метро утром 15 сентября. В результате взрыва пострадали 29 человек, в основном они получили ожоги. Ответственность за теракт вечером в тот же день взяло на себя «Исламское государство».
Первые результаты экспертизы взрывного устройства показали, что при его изготовлении использовалось вещество «мать Сатаны» (пероксид ацетона). Его часто используют боевики ИГИЛ.
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