Полиция раскрыла растрату минимум на 150 млн рублей в ООО «Нерудная компания “Бердяуш”» – производителе щебня, совладелец которого – сын генерального прокурора РФ Артем Чайка. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В хищениях у компании обвиняются трое ее бывших гендиректоров. Как указывает газета, один из них – Владимир Гац – с конца августа находится под стражей. Он частично признал вину и возместил ущерб.

По данным «Коммерсанта», дело по факту растраты возбудили в Москве в конце июня 2017 года. Руководство «НК Бердяуш» обратилось в Следственный комитет после того, как проверка работы компании выявила недостачу на 150 млн рублей.

«НК Бердяуш» – прежнее название «ПНК-Урал», которой вместе с Первой нерудной компанией управляет УК ПНК. Артем Чайка стал владельцем 100% акций УК ПНК – крупнейшего в России производителе щебня – в августе 2016 года.