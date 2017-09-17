За 16 сентября в Москве из общественных мест эвакуировали около восьми тысяч человек из-за анонимных звонков об угрозе взрыва. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В полицию за день поступило 40 звонков о минировании, все они оказались ложными. Пик звонков пришелся на период после 18:00.

Среди прочего, эвакуация прошла на Ярославском вокзале, в кинотеатре «Звездный» на проспекте Вернадского и в ночном клубе на Болотной набережной. Из кинотеатра вывели примерно 150 человек, из ночного клуба – 600.

Источник ТАСС ранее рассказал, что массовая эвакуация прошла и в Казани. После звонков «лжеминеров» людей вывели из девяти городских торговых центров и гостиниц.

Ложные звонки о минировании и массовая эвакуация начались в Омске 10 сентября, впоследствии затронуты оказались Пермь, Челябинск, Уфа, Владивосток, Магадан, Красноярск, Екатеринбург, Новосибирск, Южно-Сахалинск, Рязань, Брянск, Саратов, Ставрополь. Карту городов, где прошла эвакуация из торговых и офисных центров, административных зданий, вокзалов, кинотеатров, школ и институтов, можно посмотреть здесь.

По данным РИА Новости, ссылающегося на источник в экстренных службах, к вечеру 14 сентября по всей России из-за ложных звонков о бомбах были эвакуированы более 150 тысяч человек с 480 объектов. Все здания были проверены, информация о взрывчатке не подтвердилась.

Кто стоит за волной ложных сообщений, неизвестно. Источники РИА Новости говорили, что звонки о заложенных бомбах в городах России совершали люди, связанные с «Исламским государством». До этого источники «Интерфакса» заявляли, что 90% звонков с угрозой взрывов поступило по каналам IP-телефонии с устройств, находящихся на территории Украины. Еще одна неофициальная версия происходящего – масштабные антитеррористические учения.

В связи со звонками «лжеминеров» ФСБ возбудила уголовное дело по статье 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об атаке терроризма). Как писал «Коммерсантъ», по делу о «телефонных террористах» уже задержали нескольких подростков-подражателей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал происходящее телефонным терроризмом и телефонным хулиганством. Песков добавил, что глава государства в курсе ситуации, и призвал дождаться результатов расследования.

Силовые ведомства – МЧС, МВД и ФСБ – ситуацию официально не комментируют. По данным «Ведомостей», такое указание дали в ФСБ, чтобы не нагнетать панику и не провоцировать телефонных террористов.