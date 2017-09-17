Исламские террористы готовят новые виды атак в Европе, среди них могут быть крушения поездов, лесные пожары или отравления продуктов. Об этом пишет Le Parisien, в распоряжении которой оказался отчет главного управления Национальной полиции Франции.

В полиции ссылаются на «тревожное» усиление джихадистской пропаганды в последние три месяца. Потенциальным организаторам атак в ней советуют «скрывать свою радикализацию», добиваясь таким образом «доверия неверующих», после чего внезапно совершить теракт.

В связи с угрозами полиция планирует усилить меры безопасности и охрану школ и университетов, железных дорог, а также туристических объектов. В публикации отмечается, что усиление охраны уже произошло после нападений рядом с Лувром и Нотр-Дам.

Заметка LeParisien опубликована на следующий день после теракта в лондонском метро, ответственность за который взяло на себя «Исламское государство». Самодельная бомба сработала в лондонском метро утром 15 сентября, пострадали 29 человек.