Британская полиция задержала второго подозреваемого в рамках дела о взрыве бомбы в лондонском метро. Об этом сообщает BBC News.
Молодого человека в возрасте 21 год задержали в районе Хаунслоу на западе Лондона в ночь на воскресенье 17 сентября. Его имя не называется.
Первого из подозреваемых по делу задержали 16 сентября в Дувре. Это 18-летний юноша; в полиции отметили, что детали задержания и имя подозреваемого не раскрываются в интересах следствия.
16 сентября полиция в рамках расследования теракта в метро также обыскала дом в Санбери – лондонском пригороде. Как указывает Reuters, Хаунслоу находится примерно в шести километрах от Санбери.
Взрыв на станции «Парсонс-Грин» в Лондоне произошел утром 15 сентября. В результате пострадали 29 человек, в основном получившие сильные ожоги. О причастности к теракту в тот же день объявило «Исламское государство».
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