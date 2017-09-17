Британская полиция задержала второго подозреваемого в рамках дела о взрыве бомбы в лондонском метро. Об этом сообщает BBC News.

Молодого человека в возрасте 21 год задержали в районе Хаунслоу на западе Лондона в ночь на воскресенье 17 сентября. Его имя не называется.

Первого из подозреваемых по делу задержали 16 сентября в Дувре. Это 18-летний юноша; в полиции отметили, что детали задержания и имя подозреваемого не раскрываются в интересах следствия.

16 сентября полиция в рамках расследования теракта в метро также обыскала дом в Санбери – лондонском пригороде. Как указывает Reuters, Хаунслоу находится примерно в шести километрах от Санбери.

Взрыв на станции «Парсонс-Грин» в Лондоне произошел утром 15 сентября. В результате пострадали 29 человек, в основном получившие сильные ожоги. О причастности к теракту в тот же день объявило «Исламское государство».