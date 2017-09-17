Власти Пекина решили в течение зимнего периода запретить строительство для борьбы с загрязнением воздуха. Об этом сообщает «Синьхуа».

Ограничения будут действовать с 15 ноября текущего года до 15 марта 2018 года в шести городских округах и ближайших пригородах. Подрядчики проектов, строительство которых не может быть прервано на четыре месяца, должны получить у властей специальное разрешение продолжить работы.

Китай уже четвертый год активно борется со смогом, напоминает Reuters. Особенно от смога страдает Пекин, где в январе 2017 года был объявлен «красный» – самый высокий по опасности – уровень загрязнения воздуха.

В декабре прошлого года «красный» уровень тревоги из-за смога объявили более чем в двух десятках китайских городов. Зимой ухудшение качества воздуха в Китае связывают с активным использованием угля для отопления.