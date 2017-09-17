Полиция безопасности Латвии разработала рекомендации для государственных служащих по распознаванию шпионов. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на подписное агентство LETA.

В частности, латвийским чиновникам советуют обращать внимание на иностранцев, ведущих себя фамильярно и слишком приветливо. С настороженностью рекомендуют относиться к иностранцам, задающим много вопросов о ситуации в стране, на работе, о личной финансовой ситуации.

В полиции также посоветовали госслужащим, как вести себя, если им кажется, что они общаются с иностранным шпионом. Не следует давать ему какие-то обещания или брать на себя какие-то обязательства. Якобы согласиться на сотрудничество можно «в крайних случаях – под угрозой ареста, давления на членов семьи», но об этом сразу надо поставить в известность полицию.

Как указали в полиции, «шпионов интересует не только секретная информация, но и сведения о повседневной деятельности и должностных лицах учреждений, информация о деловых партнерах в негосударственном секторе, законопроектах, программах развития и реформ, планах закупок, внутренних процедурах, кадровом составе учреждений, уровне профессиональной подготовки сотрудников, техническом оснащении и др».