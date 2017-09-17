За выходные 16 и 17 сентября более 22 тысяч человек эвакуировали в 13 российских городах, в том числе в Москве, после анонимных звонков о минировании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, в полицию за выходные поступили сообщения о минировании 73 объектов. После проверки всех зданий угроза взрывов не подтвердилась.

Так, в Сургуте полиция эвакуировала три торговых центра – «Агора», «Сити-Центр» и «Сургут Сити Молл», передает «Интерфакс». Очевидец происходящего рассказал, что кроме торговых центров, людей выводят из гостиниц. Ura.ru передает, что в Сургуте перекрыты центральные улицы, так как звонивший заявил, что заминированы магазины и гостиницы, не сообщив конкретных названий.

Эвакуация также прошла в одном из кинотеатров Ханты-Мансийска. До этого «Фонтанка» сообщила, что 16 сентября в Санкт-Петербурге эвакуировали посетителей двух ночных клубов, так как неизвестный угрожал, что там «будет теракт, как в Лондоне».

В Москве угрозы о нападении поступили в аэропорт Шереметьево; эвакуация не проводилась. Источник «Интерфакса» отметил, что аноним, сделавший звонок с угрозами, не скрыл свой номер телефона, сейчас ведутся поиски звонившего. 16 сентября эвакуация в Москве прошла на Ярославском вокзале, в кинотеатре «Звездный» на проспекте Вернадского и в ночном клубе на Болотной набережной.

Волна звонков о минировании и массовая эвакуация начались в Омске 10 сентября, впоследствии затронуты оказались более десятка крупных городов РФ, в том числе Москва и Петербург. За 12–14 сентября по всей стране из-за звонков эвакуировали свыше 150 тысяч человек.

Кто совершает анонимные звонки, неизвестно. По одной из версий, их делали люди, связанные с «Исламским государством». При этом источники «Интерфакса» говорили, что 90% звонков поступило по каналам IP-телефонии с устройств, находящихся на территории Украины.

В связи со звонками «лжеминеров» ФСБ возбудила уголовное дело по статье 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об атаке терроризма). В МЧС, МВД и ФСБ официально не комментируют ситуацию; как писали «Ведомости», так распорядились в ФСБ, чтобы не нагнетать панику.