Готовящийся визит в офис «Яндекса», визионерская речь перед школьниками 1 сентября, и даже банальная рыбалка теперь – с камерой GoPro на голове. Такое ощущение, что в секретной папке с имиджевыми трюками для Владимира Путина случайно завалялся листок из архива Дмитрия Медведева за 2009 год. Это ведь Медведев был поклонником гаджетов и инноваций, это он произносил речи о модернизации, радовался высокотехнологичным новинкам, заигрывал с аудиторией соцсетей. Даже урбанистическая мода, институт «Стрелка», культ общественных пространств – это все тоже из медведевских времен, когда потребность в новой городской среде и в новой жизни вообще стала вдруг политическим фактором. Знаменитый текст Юрия Сапрыкина о России айфона и России шансона был не о политике, но заканчивался самым очевидным политическим выводом, что и президенты у этих разных Россий разные, и понятно, какой из них где.
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