В правительстве на совещании по поводу бюджета приняли решение поднять акцизы на бензин. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник.

Планируется, что повышение произойдет в два этапа: на 50 копеек за один литр с 1 января и на такую же сумму с 1 июля. За счет этой меры бюджет получит дополнительные 55–60 млрд рублей.

Отмечается, что рассмотрение бюджета на 2018 год состоится 18 сентября. Как заявил один из собеседников агентства, несмотря на то, что решение предварительное, мала вероятность того, что оно изменится.

По оценкам Минэнерго, повышение акциза на топливо приведет к подорожанию бензина в рознице примерно на 1,5% (60 копеек).

РБК ранее писало об аналогичном предложении Минтранса. Деньги ведомство предлагало направить на завершения трассы «Приморское кольцо» в Калининградской области.