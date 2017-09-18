В США прошло вручение премий «Эмми».

«Рассказ служанки» получил главную награду – за лучший драматический сериал, передает «New York Times». Статуэтку за лучший комедийный сериал уже в третий раз получил «Вице-президент».

https://twitter.com/TelevisionAcad/status/909614804813221889

Лучшим актером в драматическом сериала признали Стерлинга К. Брауна, сыгравшего в сериале «Это мы», а лучшей актрисой назвали Элизабет Мосс за ее роль в «Рассказе служанки».

В номинации «Лучший мини-сериал» победила «Большая маленькая ложь» с Николь Кидман, которая также получила «Эмми» за свою игру.

Премию вручили в 69-й раз.