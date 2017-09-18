В Москве умер оперный певец и народный артист СССР Зураб Соткилава. Об этом сообщил генеральный директор Большого театра Владимир Урин, передает ТАСС.
«У него была тяжелая болезнь, с которой он боролся до конца», – заявил Урин.
Ему было 80 лет.
https://www.youtube.com/watch?v=-T9_AqihONg
Соткилава окончил Тбилисскую консерваторию, в 1973 году дебютировал в Большом театре в опере «Кармен». Спустя год он вошел в оперную труппу театра, а с 1976 года начал преподавать в Московской консерватории.
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