В Москве умер оперный певец и народный артист СССР Зураб Соткилава. Об этом сообщил генеральный директор Большого театра Владимир Урин, передает ТАСС.

«У него была тяжелая болезнь, с которой он боролся до конца», – заявил Урин.

Ему было 80 лет.

https://www.youtube.com/watch?v=-T9_AqihONg

Соткилава окончил Тбилисскую консерваторию, в 1973 году дебютировал в Большом театре в опере «Кармен». Спустя год он вошел в оперную труппу театра, а с 1976 года начал преподавать в Московской консерватории.