https://www.youtube.com/watch?time_continue=61&v=ujXUI2SCtKo

17 сентября завершился восьмимесячный эксперимент, в ходе которого шесть исследователей жили в условиях, приближенных к существующим на Марсе. Пресс-релиз об этом опубликовали на сайте Университета Гавайев.

19 января шесть исследователей поселились на склоне вулкана Мауна-Лоа на Гавайях на высоте около 2500 метров над уровнем моря. Цель исследования – изучение поведения человека во время длительной экспедиции на Марс. Проект финансирует NASA, агентство хочет определить индивидуальные и командные требования к экипажу длительных экспедиций.

В команду вошли ученые и добровольцы, среди них оказались и специалист в области аэрокосмонавтики, работавший над SpaceX Falcon 9, и программистка из Google. Базой для них стал двухэтажный геодезический купол площадью 111,5 квадратных метров.

Для исследователей создали условия, приближенные к Марсу. Выходить из помещений станции они могли только в космических костюмах, причем покидать пределы базы в одиночку им было запрещено. Питались «астронавты» консервированной или замороженной едой, доставляли им ее один раз в несколько месяцев. Отмечается, что при отправке сообщений на «Землю» существовала 20-минутная задержка – столько времени нужно сигналу с Марса, чтобы добраться до Земли.

За время миссии «астронавтам» поручили проводить геологические и картографические исследования, а также поддерживать их среду обитания. Биолог Джошуа Эрлих, например, выращивал растения, в частности, морковь, перец, китайскую капусту, помидоры и картофель.

@widget type=post-embed id=80531

Поведение группы исследовалось как с помощью тестов и дневников, так и при помощи сенсорной системы, измеряющей взаимодействия членов экспедиции. Сенсоры отмечали, если «астронавты» избегали друг друга или, напротив, сталкивались во время споров.

«Мы выяснили, во-первых, что даже в лучших командах будет возникать конфликт. Поэтому по-настоящему важно иметь экипаж, который действительно устойчив и способен отстраненно взглянуть на конфликт и решить его», – пояснила ведущий исследователь проекта, профессор Университета Гавайев Ким Бинстед.

Для борьбы со стрессом использовались устройства виртуальной реальности – «астронавты» могли по своему желанию переместиться на тропический пляж или в другое комфортное пространство.

Это уже пятая (из шести) миссия Института Гавайев при поддержке NASA. Предыдущая длилась 12 месяцев и завершилась в августе 2016 года.