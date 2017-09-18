Парк «Зарядье» с помпой открылся 11 сентября и в течение всей последующей недели сталкивался с вандализмом посетителей, непредвиденными расходами, необходимостью повысить меры безопасности и целым рядом критических публикаций в СМИ и социальных сетях. История говорит о многом, но прежде всего это вызов для московского городского управления. Директор Центра градостроительных компетенций РАНХиГС Ирина Ирбитская рассуждает о противоречиях урбанистической революции последних лет, оптимальном управлении такими сложными структурами, как «Зарядье», и запросе жителей города на то, чтобы их мнение и интересы наконец учитывались при принятии решений.

Причина вытаптывания «Зарядья» банальна – бывает, что-то вытаптывают, тем более когда в парк приходит такое количество людей. По-настоящему важный вопрос – как управлять теми модернизационными проектами власти, реализованными за последние пять лет, в том числе и этим высокотехнологичным парком. Город получил новую городскую среду, а управление ею мыслит исключительно старыми способами. Это все равно что пересесть с лошади на автомобиль и посадить за руль конюха.

Конюх за рулем

Сейчас у парка нет профессионального оператора, его управлением и эксплуатацией занимается департамент ЖКХ и благоустройства, который никогда не управлял тематическими парками, в его функционале этого нет, да и быть не должно. «Зарядье» – сложнейшая социальная и технологическая система, беспрецедентная для России. Управлять им, – не просто дорожки подмести. Профессиональный оператор знает, что может случиться при открытии, и что открытие, – это не дверь открыть, это – технология. Без такого оператора произошло то, что произошло и еще будет происходить много неожиданного и опасного не только для парка, но и для посетителей. Это серьезные издержки и незапланированные дыры в бюджете. Каждый рачительный хозяин знает, чем вынужденные расходы хуже запланированных, – это жизнь в режиме ЧП с риском для жизни.