Sky News узнал имя второго подозреваемого по делу о теракте в лондонском метро. Задержанного 21-летнего молодого человека зовут Яя Фаррух, сообщает телеканал со ссылкой на источники.

Его задержали в ночь на 17 сентября в магазине, где продают курицу гриль в районе Хаунслоу на западе Лондона. По данным Sky News, молодой человек может быть воспитанником Пенелопы и Ричарда Джонсов – известных приемных родителей, которые на протяжении более 40 лет присматривают за 300 детьми, включая беженцев. Именно в их доме ранее прошли обыски, отмечает телеканал.

Второй подозреваемый, 18-летний молодой человек, предположительно, – иракский беженец, переехавший в Великобританию в 15 лет, сообщает Sky News. Полиция задержала его 16 сентября в Дувре.

Взрыв на станции «Парсонс-Грин» в Лондоне произошел утром 15 сентября. Сработала самодельная бомба, пострадали 29 человек, большинство из них получили сильные ожоги. О причастности к теракту в тот же день объявило «Исламское государство».

Первые результаты экспертизы взрывного устройства показали, что при его изготовлении использовалось вещество «мать Сатаны» (пероксид ацетона), которое часто используют боевики группировки. При этом министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд позднее отметила, что пока никаких доказательств того, что за взрывом стоит ИГИЛ, нет.