Последние события в России указывают на все большую поляризацию нашего общества. На прошлой неделе ее символами стали впечатляющий успех демократических оппозиционных сил на муниципальных выборах в Москве 10 сентября и стотысячный крестный ход в Петербурге 12 сентября, прошедший в том числе под лозунгами против фильма «Матильда». Все больше кажется, что внутри страны существуют два общества, идеалы и стремления которых имеют друг к другу весьма условное отношение.

Склонность к самообману

Однако меня удивляет не сам этот факт (его можно было заметить и пять, и десять лет назад), а нечто иное – осмысление наметившихся тенденций в кругах, которые претендуют на адекватное восприятие действительности (я специально не называю их «демократами», «либералами», «интеллигенцией», «креативным классом» или иным подобным термином). Доминирующей трактовкой является описание происходящего как своего рода борьбы «либерального» («прозападного», «светского») и «консервативного» лагерей за влияние на власть, за определение дальнейшего направления развития страны. «Творческая интеллигенция», защищающая Кирилла Серебренникова; предприниматели, выражающие осторожные симпатии Владимиру Евтушенкову; экономисты и политологи, с энтузиазмом участвующие в составлении программ Алексея Кудрина; журналисты, жаждущие оправдания Алексея Улюкаева, – все эти люди, кажется, искренне верят, что где-то наверху не знают, что происходит в стране, или не понимают, как именно следует поступить, чтобы она развивалась успешнее.

Для меня непостижим такой подход. Я не могу понять, почему публика больше года всерьез обсуждала, пойдет ли Владимир Путин на выборы в 2018 году. Мысль останавливается при чтении статей, посвященных дискуссии того же Кудрина и Столыпинского клуба об экономических стратегиях следующего десятилетия, авторы которых доказывают, что мы стоим перед судьбоносным выбором.