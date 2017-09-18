Разработчики антивирусов обнаружили новую вредоносную программу JS/CoinMiner.A, которая позволяет скрыто добывать криптовалюты через браузеры пользователей. Об этом говорится в сообщении компании ESET.
Как отмечается, программа срабатывает, когда пользователь заходит на определенные сайты.
«Скрипты для майнинга внедряют в популярные сайты с потоковым видео или браузерными играми, где пользователи проводят сравнительно много времени. Эти ресурсы ожидаемо загружают процессор, что позволяет замаскировать дополнительную нагрузку от майнера. Таким образом, скрипт работает дольше, оставаясь незамеченным», – отмечают в ESET.
Таким образом, хакеры могут добывать криптовалюты, пока страница с вредоносным кодом открыта. Как подчеркнули в компании, с помощью программы можно добыть Feathercoin, Litecoin и Monero. В отличии биткоинонов, для майнинга этих валют не нужно специальное оборудование, добавили в ESET.
Заметка дополняется.
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