Хакеры взломали приложение CCleaner. Об этом сказано на сайте разработчика приложения Piriform.

В обновлении 32-битной версии CCleaner 5.33.6162 (вышло 15 августа) и CCleaner Cloud 1.07.3191 (вышло 24 августа) обнаружили вредоносный код, который отправлял IP-адрес компьютера, его имя и список установленных программ на сервер в США.

Об уязвимости стало известно 12 сентября, а 15 сентября сервер отключили. Сейчас пользователям рекомендуют скачать безопасные обновления.

Отмечается, что похищенная информация не относится к критически важной. Взлом мог затронуть около 2,3 млн пользователей приложения – это примерно 3% от всех скачавших.

Заметка дополняется.