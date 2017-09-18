ФСБ сняла обвинения с двух фигурантов дела Шакро Молодого (Захария Калашова). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

По данным агентства, речь идет о бывшем замначальнике УСБ СК Денисе Богородецком и бывшем сотруднике МВД России Евгении Суржикове. Богородецккого отпустили из-под домашнего ареста, сказал собеседник РИА Новости.

«Богородецкому оформили явку с повинной, а в статье о посредничестве (при передаче взятки) есть примечание, по которому человек освобождается от ответственности, если сообщает о преступлении», – отметил он.

Другой источник сообщил, что Суржикову также оформили явку с повинной. «Да, с Богородецкого сняли обвинения и отпустили. И Суржикову сняли. Это произошло еще в августе», – пояснил собеседник агентства.

Источник РБК, знакомый с ходом расследования, рассказал, что «слух про Богородецкого действительно есть». Адвокат Суржикова Мария Лукьянюк от комментариев отказалась.

Богородецкого подозревали в посредничестве при передаче взятки от Шакро Молодого за освобождение его помощника Андрея Кочуйкова (Итальянца). Его арестовали в июле. Позднее стало известно, что Богородецкий заключил сделку со следствием. По данным «Росбалта», он дал показания на своих бывших начальников, главу УСБ СК Михаила Максименко и его заместителя Александра Ламонова.

Агентство со ссылкой на источники также сообщало, что посредником при передаче взятки ФСБ назвала бывшего совладелеца сети ресторанов «Якитория» Олега Шейхаметова, «который в 1990-е годы был известен в определенных кругах как Шейх». По информации «Росбалта», Шейхаметов также добровольно дал показания, поэтому дело в отношении него прекратили.

Захария Калашова арестовали в июле 2016 года по делу о перестрелке на Рочдельской улице, в результате которой погибли два человека. Его обвиняют в вымогательстве 8 млн рублей и в создании преступного сообщества.

В июле 2016 года арестовали Максименко, Ламонова, а также первого замначальника столичного главка СК Дениса Никандрова. Их обвинили в получении взятки в €500 тысяч от Калашова взамен на смягчение обвинений Кочуйкову и освобождение его из СИЗО. Своей вины никто из обвиняемых не признал.