Слышу за спиной чей-то шепот: «Чубайс сегодня в ударе». Тесный – по меркам публичной лекции главы «Роснано» – зал РАНХиГС набит битком. Анатолий Чубайс излучает самоуверенность. Общаясь со студентами, главный строитель наноиндустрии в стране то и дело срывается на сильные эпитеты: «рынок просто колоссальный», «важнейший прорыв», «масштабная революция», «громадный сегмент», «более чем серьезная динамика». По многолетней привычке он словно доказывает невидимым критикам, как те заблуждались на его счет, но требует при этом внимания публики.

– Это вот вам, девушка симпатичная в желтой кофточке, я говорю, – призывает молодежь к порядку 62-летний спикер (рассказ о подписании соглашения о строительстве ветроэлектростанции мощностью 35 МВт в Ульяновске таким образом ненадолго прерывается). – И молодому человеку, который вас постоянно от меня отвлекает. На секунду от него на меня переключитесь.

Лекция «Российская наноиндустрия: 2007–2017–2027» шла уже почти час, а выступающий, казалось, все еще не спешил подводить черту под обзором основных достижений «Роснано». Последней темой, на которой подробно остановился Чубайс, была солнечная энергетика.

– Над нами до сих пор продолжают хихикать. А зря. Совершенно напрасно. Россия страна холодная, но не темная – во всех смыслах слова. Психологически всем почему-то кажется, что солнечная энергетика там, где тепло: в Африке, на худой конец в Италии. Нет, ребята, солнечная энергетика там, где светло, а не там, где тепло. <…> Так что давайте заканчивать с этими предрассудками дурацкими. Мы глубоко убеждены, что солнечная энергетика в стране имеет колоссальными перспективы.

Из дальнейших рассуждений о благотворном влиянии русских морозов на производительность солнечных установок (их не надо охлаждать) или, скажем, сравнений Берлина с Челябинском (в последнем уровень инсоляции выше) трудно было понять, кто и почему потешается над «Роснано». С другой стороны, в провале некоторых проектов компании, заявленных как прорыв, порой и вправду было что-то трагикомическое. Скандальное банкротство профинансированного компанией сибирского производства поликристаллического кремния и моносилана для солнечной энергетики в свое время привлекло внимание Счетной палаты, которая не обнаружила связи предприятия с нанотехнологиями и заподозрила «признаки отмывания средств». Вопросы у аудиторов возникли и к схеме финансирования завода «Хевел» по выпуску солнечных модулей в Чувашии. Владимир Путин считал, что «Чубайс погорел на нетрадиционной энергетике». И должно быть, да – в тот момент президент слегка над ним посмеивался.