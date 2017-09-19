18 сентября в Турции начинается очередной суд по делу о попытке переворота. Фигуранты – около тридцати журналистов, бывших сотрудников оппозиционной газете «Заман» («Время»). Всех их обвиняют в связях с террористами и попытке «ликвидировать турецкое правительство». Сама газета, публиковавшая расследования о коррупции и тайных поставках оружия в Сирию, уже не существует. Она была закрыта властями.

Это лишь один из эпизодов в кампании, которой власти ответили на неудавшийся мятеж в июле 2016-го. Счет арестованных идет на десятки тысяч, многие попадают в тюрьму по сомнительным обвинениям, правозащитники сообщают о распространенных пытках. За пределами Турции это вызывает критику, но без существенных последствий, как для самой страны, так и для ее руководства – и это поразительное свойство современного мира. Внутренние репрессии не мешают росту туризма – поток отдыхающих резко упал после попытки государственного переворота, но все-таки увеличился по сравнению с прошлым годом, и проведению международных соревнований – например, в Стамбуле только что завершился Евробаскет (чемпионат Европы по баскетболу). Призывы к санкциям, озвученные некоторыми европейскими политиками, поддержки не нашли.