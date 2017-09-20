Все мы смертны: в клетках каждого человека с рождения заложен механизм самоуничтожения, более известный нам как старение. Примерно к 20–25 годам процесс запускается, и остановить его пока что можно только в наших утопичных мечтах.

Тем не менее давно известно и описано множество способов этот механизм замедлить: нужно заниматься умственным и физическим трудом, правильно питаться, не курить и не употреблять алкоголь. Такие рекомендации могут показаться по-детски наивными, но исследования утверждают, что скорость старения организма только на 20% зависит от генетических факторов, а остальные 80% – это последствия нашего образа жизни.

Мозг как элемент человеческого организма с возрастом тоже начинает меняться. Старение затрагивает его на всех уровнях – от молекулярного до морфологического. Так, после 40 лет мозг каждое десятилетие теряет примерно 5% своего веса. У пожилых людей в мозгу сокращается количество нейронов и, соответственно, количество серого вещества, что в свою очередь приводит к снижению когнитивных функций – ухудшаются внимание, слух, зрение язык и визуально-пространственное восприятие. Самые крупные проблемы начинаются с памятью, особенно с краткосрочной. Пожилые люди куда больше подвержены различным видам деменции вроде болезни Альцгеймера: в США этим заболеванием страдают 5,5 млн человек, причем 5,3 млн из них старше 65 лет.

Ученые до сих пор очень мало знают о том, как конкретно мозг реагирует на старение. Несколько лет назад стало известно, что с возрастом у людей улучшается двусторонняя связь между полушариями мозга, несмотря на уменьшение размеров органа в целом. Правда, исследователи в течение долгого времени не занимались этим феноменом и не могли установить, положительно или отрицательно он влияет на работу мозга.

Однако, как показали недавние эксперименты американских ученых из Университета Дьюка в Северной Каролине, результаты которых опубликованы в научном журнале Human Brain Mapping, улучшенная связь между полушариями помогает постаревшему мозгу справляться с различными трудностями.