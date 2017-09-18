За август госкомпании вывели со счетов Бинбанка треть вкладов – 12,3 млрд рублей. Это следует из отчетности банка, передает «Интерфакс».

Сейчас на счетах банка осталось 21,5 млрд рублей, которые принадлежат госструктурам. При этом сумма вкладов физических лиц сократилась за месяц на 3,6% до 503,3 млрд рублей, а юридические лица увеличили сумму выкладов на 7% до 108,5 млрд рублей.

В середине августа в рассылке «Альфа капитала» назвали рискованными банк «Открытие», Бинбанк, Московский кредитный банк и Промсвязьбанк. Позднее «Альфа-банк» назвал информацию о рисках «частным мнением» одного из менеджеров.

Спустя две недели ЦБ объявил, что он займется санацией «Открытия».