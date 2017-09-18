После северокорейского ядерных испытаний 3 сентября Россия наращивает свою вовлеченность в урегулирование кризиса вокруг ракетно-ядерной программы КНДР. В Москву без лишней огласки посетил спецпредставитель Госдепа США по Северной Корее Джозеф Юн (накануне голосования в Совбезе ООН по последнему пакету санкций в отношении Пхеньяна), а также замглавы североамериканского департамента МИД КНДР Чо Сон Хуи. Владимир Путин на экономическом форуме во Владивостоке провел прямые переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абе и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, отвергнув правда их требования поддержать ужесточение санкций ООН против КНДР.

Однако преследуемые Россией цели имеют мало общего с ядерным нераспространением, а избранная стратегия, постулирующая инструментальный подход к приобретению новыми государствами ядерного оружия и ракет большой дальности как наиболее эффективного средства защиты режима, сдерживания США и даже формирования нового «постзападного миропорядка», в долгосрочной перспективе носит дестабилизирующий характер и не отвечает интересам страны.