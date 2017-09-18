Мещанский суд Москвы отклонил иск к ФСБ семьи шведского дипломата Рауля Валленберга, погибшего после Второй мировой войны в СССР. Об этом сообщает «Интерфакс».

Родственники дипломата требовали передать им все документы по его делу, в частности, материалы допросов Валленберга в КГБ. В роли истца выступала племянница дипломата Мари Дюпюи. Представляющий ее интересы руководитель объединения «Команды 29» Иван Павлов подчеркнул, что обжалует решение суда.

«У нас есть ещё кое-что по этому делу, но расчехлять это пока равно. Всему своё время», – отметил он.

О том, что семья Валленберга подала иск к ФСБ, стало известно в июле. Дюпюи подчеркивала, что они неоднократно обращались к российским властям, как публично, так и лично, но никих результатов эти просьбы не принесли.

Рауль Валленберг был первым секретарем дипломатического представительства Швеции в Будапеште во времена Второй мировой войны. Он выдавал евреям шведские паспорта, что позволяло им избежать репрессий. По разным оценкам, Валленбург спас от Холокоста от 20 тысяч до 100 тысяч евреев.

В 1945 году, после того, как советские войска заняли Будапешт, Валленберга арестовали, его дальнейшая судьба неизвестна. Советские власти сначала отрицали, что дипломат был у них в плену. Затем появилась версия, по которой он умер в тюрьме в 1947 году.