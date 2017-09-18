Мещанский суд Москвы отклонил иск к ФСБ семьи шведского дипломата Рауля Валленберга, погибшего после Второй мировой войны в СССР. Об этом сообщает «Интерфакс».
Родственники дипломата требовали передать им все документы по его делу, в частности, материалы допросов Валленберга в КГБ. В роли истца выступала племянница дипломата Мари Дюпюи.
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