Человек успешно использует роботов, чтобы проникнуть в труднодоступные места: космические зонды путешествуют к другим планетам, беспилотники с камерами снимают видео из отдаленных уголков Земли, инженеры создают аппараты для борьбы с последствиями природных и техногенных катастроф. В будущем роботы будут трудиться не только по соседству с нами, но непосредственно внутри нас – в крови и клетках организма. Такие нанороботы будут собраны из ДНК и смогут доставлять лекарства или наоборот – забирать из тела «мусор», невидимый глазу. Простого, но эффективного ДНК-робота, которого можно «запрограммировать» на разные задачи, создали в Калифорнийском технологическом институте.

Технику под названием «ДНК-оригами» разработал в 2006 году американский исследователь Пол Ротмунд. Он описал методику, с помощью которой из фрагментов ДНК можно складывать двумерные наноструктуры почти любых форм – треугольники, улыбающиеся рожицы, контуры стран и пр. Техника основывается на комплементарности – свойстве «кирпичиков» ДНК, нуклеотидов, образовывать прочные связи друг с другом. Это происходит не как попало – создаются предсказуемые пары c нуклеотидами на соседней нити ДНК: аденин (А) формирует связи с тимином (Т), а гуанин (Г) – с цитозином (Ц). Зная, какие буквы или последовательности букв будут связываться между собой, можно заставить ДНК сворачиваться в нужные фигуры.