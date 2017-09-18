На седьмой Московской международной биеннале современного искусства представят проект исландской певицы Björk – Bjrk Digital. Об этом сообщает ТАСС.

Проект певицы состоит из шести аудиовизуальных произведений, а также интерактивной инсталляции.

Основной проект биеннале называется «Заоблачные леса», его площадкой стала Третьяковская галерея на Крымском валу. В проект включили 51 художника из 24 стран мира, в том числе Мэтью Барни, Рохини Девашер и Сиссель Толаас.

По задумке авторов, проект «Заоблачные леса» рассказывает о том, как взаимодействуют люди, принадлежащие к разным культурам.

«Проект “Заоблачные леса” показывает нам новое креативное племя – художников, которые перестают жить в “лесах” и вслед за развитием технологий перемещаются в “облака”», – пояснила куратор проекта Юко Хасегава.

Биеннале начнется 19 сентября и продлится до 18 января 2018 года.