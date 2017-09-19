Япония стала крупнейшим рынком биткоина. На нее приходится почти половина (47,7%) торгов это криптовалютой. Об этом свидетельствуют данные CryptoCompare, пишет Business Insider.
Это произошло благодаря перемещению китайских трейдеров на японские платформы. За несколько дней доля продаж в Китае сократилась с 15% до 6,3%, отмечает издание.
Следующий за Японией крупнейший рынок – США, на него приходится 32,1% сделок.
В начале сентября Центробанк Китая запретил проводить ICO (аналог IPO для криптовалют), а затем власти добились закрытия крупнейших площадок для торгов криптовалютой – BTCC и ViaBTC.
Это привело к падению курса биткоина ниже $3 тысяч, хотя в начале сентября он впервые превысил отметку в $5 тысяч.
С 1 апреля 2017 года биткоин в Японии стал официальным платежным средством. При этом криптовалюта может только «выполнять функции валюты», но собственно деньгами ее не признали.
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