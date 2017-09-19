Крупнейший в России интернет-магазин наркотиков RAMP (Russian anonymous marketplace) ликвидирован. Об этом сказано в ответе заместителя министра внутренних дел Михаила Ваничкина на запрос депутата Госдумы Антона Горелкина, передает ТАСС.

«В результате проведенных мероприятий в июле 2017 года прекращена деятельность крупнейшей в русскоязычном сегменте TOR торговой площадки RAMP», – сказано в документе.

Подробности не уточняются. Горелкин подчеркнул, что ресурс был «не заблокирован на уровне провайдеров, а именно ликвидирован».

Всего за первое полугодие 2017 года МВД остановило работу 1345 интернет-ресурсов, занимавшихся продажей наркотиков, и привлекло к уголовной ответственности более 1,5 тысяч человек.

RAMP создали в 2012 году в «теневом» сегменте интернета. Сайт стал недоступен в июле, однако не сообщалось об аресте его владельца или закрытии ресурса.