Центр стратегических разработок (возглавляет экс-министр финансов России Алексей Кудрин) провел исследование системы госзакупок в России в 2016 году. Отчет опубликован на сайте центра.

Согласно данным экспертов, из всех компаний, которые борются за получение госконтрактов, примерно 3% поставщиков получили контракты на 4,4 трлн рублей, то есть 80% стоимости всех контрактов за год.

«Российский госзаказ – рынок крупных заказчиков и крупных системных поставщиков», – сказано в исследовании.

При этом сумма контрактов, заключенных по итогам несостоявшихся торгов, составляет 1,8 трлн рублей (34%) всех госконтрактов за год. В 26 субъектах РФ сумма контрактов по несостоявшимся торгам превышает 50%. Меньше всего таких контрактов заключили в Москве (16%) и Татарстане (13,5%).