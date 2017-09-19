Американский сериал «Нарко», который рассказывает о борьбе с латиноамериканскими наркокартелями, столкнулся с серьезными трудностями. 11 сентября в Мексике убили члена съемочной группы. 18 сентября с угрозами в адрес создателей сериала выступил брат наркобарона Пабло Эскобара. Место съемок «Нарко» могут перенести.

Сериал «Нарко» в 2015 году запустил Netflix. Первые два сезона были посвящены войне правительства Колумбии и спецслужб США со знаменитым наркокартелем Медельин Пабло Эскобара. Третий сезон, который начался в сентябре этого года, рассказывает о борьбе с картелем Кали. «Нарко» номинировали на премию «Золотой глобус», его рейтинг на сайте IMDb – 8,9 баллов из 10.

Через год после премьеры брат Пабло Эскобара – Роберто – потребовал у Netflix 1$ млрд за использование образа своего брата. В 2014 году он основал в Калифорнии компанию Escobar Inc., которая призвана защищать наследие и авторские права, связанные со знаменитой фамилией. Роберто был одним из соратников брата, его называли главным бухгалтером картеля. Он провел в тюрьме 10 лет – с 1993 по 2003 год (там он получил письмо-бомбу, из-за чего частично оглох и ослеп).

11 сентября в машине на обочине дороги в Мексике нашли тело члена съемочной группы сериала Карлоса Муньеса Порталя. Он искал локации для съемок четвертого сезона «Нарко», который будет посвящен мексиканскому картелю Хуарес. Судя по некоторым признакам, за Порталем гнались – в итоге его расстреляли в машине, в его теле нашли несколько огнестрельных ранений. Полиция пока не говорила о возможных версиях преступления. Штат Мехико, где убили киношника, – одни из самых криминальных в стране. Порталь – известный профессионал в своей сфере, раньше он работал с компанией 20th Century Fox и искал места для съемок таких фильмов как «Обитель зла 3: Вымирание», «Форсаж 4», «Элизиум», и «007: Спектр».

После убийства Карлоса Порталя Роберто Эскобар дал интервью изданию The Hollywood Reporter, где заявил, что не удивлен случившимся, а Netflix стоит задуматься о безопасности. «Netflix стоит нанять киллеров, чтобы защитить себя», – сказал он. Кроме того, Эскобар снова коснулся темы конфликта с компанией. «Я не хочу, чтобы Netflix или любая другая студия снимала кино, которое имеет отношение ко мне или моему брату, в Медельин или в Колумбии без разрешения от Escobar Inc. Это очень опасно. Особенно без нашего разрешения. Это моя страна», – заявил брат покойного наркобарона, добавив, что закроет сериал, если не получит свой миллиард долларов. «Их матерям стоило оставить их в утробе. Вот что говорили мы в Колумбии таким, как Netflix», – резюмировал он.

При этом гендиректор Escobar Inc. Олоф Густафссон после смерти Порталя заявлял, что компания безрезультатно пыталась связаться с Netflix, чтобы обсудить вопросы безопасности их съемочной команды.

Создатели сериала сказали, что пока обдумывают ситуацию: место съемок «Нарко» могут перенести.