Во время военных учений «Запад-2017» на полигоне «Лужский» под Петербургом вертолет Ка-52 случайно обстрелял зрителей ракетами класса «воздух-земля». Об этом сообщает 66.ru.

https://www.youtube.com/watch?v=hbBLdXX0pdk&feature=youtu.be

По данным издания, пуск ракет произошел непроизвольно, два человека получили серьезные травмы.

«Они летели на цели, оставалось метров 500, по заданию на боевом пути включаются цепи вооружения, они включили, но там что-то коротнуло, и ракеты сошли сами. У осколков разлет большой, сгорели как минимум два автомобиля, два человека получили тяжелые травмы, сейчас они находятся в госпитале. Это была тренировка перед какой-то показухой. Пострадали, скорее всего, журналисты», – сообщал 66.ru источник.

Издание пишет, что точная дата аварии неизвестна. Как рассказал Republic источник в Минобороны, инцидент произошел 16 сентября в 14:47. После «самопроизвольного схода» ракет командир экипажа прекратил выполнение задания. По информации ведомства, три человека получили «легкие ранения», повреждены две машины.

При этом в пресс-службе Западного военного округа заявили, что никаких происшествий на учениях не происходило, а все сообщения «о залпах по толпе журналистов, большом количестве тяжелораненных – намеренная провокация или чья-то персональная глупость».

«18 сентября в рамках розыгрыша эпизода практических действий совместного стратегического учения “Запад-2017” никаких происшествий, связанных с работой армейской авиации, не было», – приводит «Интерфакс» слова военных.

В пресс-службе ЗВО также подчеркнули, что на кадрах, которые опубликовало 66.ru, показан инцидент, произошедший в другое время во время отработки вертолетами «упражнений по поражению наземных целей». «В результате попадания неуправляемой ракеты получил повреждения один из грузовых автомобилей без людей», – добавили в округе.