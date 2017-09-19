Люблинский районный суд Москвы удовлетворил иск «Соцгоспроекта», которым руководит однокурсник Дмитрия Медведева Илья Елисеев, о защите чести и достоинства к оппозиционеру Алексею Навальному и Фонду борьбы с коррупцией. Об этом сообщает «Медиазона».

Фонд требовал опровергнуть информацию из расследования «Он вам не Димон» о том, что усадьба Знаменка на Рублевке – это взятка премьер-министру Дмитрию Медведеву, а сам «Соцгоспроект» участвует схеме для управления имуществом премьера через фонды и не занимается реальной благотворительностью.

Суд обязал удалить из расследования фрагменты с этой информацией.

«Конечно, решение будет обжаловано. Фрагменты нельзя удалить без удаления самого фильма, а его удалить невозможно. Мы и дальше будем его распространять», – сказал юрист Навального Иван Жданов.

https://twitter.com/navalny/status/910084850274770944

«Соцгоспроект» подал иск в августе. В конце мая Навальный проиграл суд бизнесмену Алишеру Усманову, который касался этого же расследования. Изначально суд обязал удалить его весь фильм, однако затем уточнил, что решение касается только спорных фрагментов фильма. Алексей Навальный отказался удалять фильм.