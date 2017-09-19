«Лучшую в мире черную икру» теперь производят не в России, а в Китае, пишет Bloomberg Businessweek. До недавнего времени на этом рынке доминировали российские и иранские производители. Но Москва ввела временный мораторий на промышленный вылов осетровых из-за резкого сокращения их популяции. По данным Росрыболовства, в 2016 году объем производства черной икры в России составил 44 тонны.

Китайская компания Kaluga Queen, по собственным данным, выпускает около 60 тонн в год. Она называет себя крупнейшим производителем черной икры в мире. Рыбу разводят в провинции Чжэцзян. Компания производит икру пяти сортов. Самый продаваемый называется Huso Hybrid – эту икру получают от гибрида калуги и амурского осетра. Баночка весом 30 грамм стоит $210.

Kaluga Queen поставляет икру в 21 из 26 парижских ресторанов с тремя звездами Мишлен. Авиакомпания Lufthansa закупает ее для пассажиров первого класса. Продукцию Kaluga Queen подавали главам государств на саммите двадцатки в Китае в 2016 году.

Сначала продавать китайскую икру было очень сложно, рассказал Businessweek вице-президент компании Petrossian (перепродает икру конечным потребителям) Александр Петросян. По его словам, люди не верили, что им предлагают качественный товар. На баночках Kaluga Queen до сих пор не указывают китайское происхождение.

Большинство потребителей по-прежнему ассоциируют китайские бренды с дешевыми подделками, пишет издание. Лилли Лью, менеджер по маркетингу материнской компании Kaluga Queen, Hangzhou Qiandaohu Xunlong Sci-tech Co., говорит: самое большое препятствие – это низкий уровень доверия к безопасности китайской еды. С этим согласен управляющий директор China Market Research Group Шон Рейн. Он отмечает: страна известна скандалами с контролем качества – например, когда мясо крыс выдавалось за баранину. Но по его словам, из-за ограниченных поставок иранской и российской икры у китайской продукции есть шанс взлететь.