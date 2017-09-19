Кажется, еще совсем недавно родители боялись того дня, когда повзрослевшие дети покинут родительский дом и оставят их одних. Сейчас все больше родителей, особенно в Европе, тревожит обратное: что дети, даже достигнув зрелого возраста, останутся с ними.

В разных странах их называют по-разному. В Испании – нини (ni estudia ni trabaja – не учатся и не работают); в Италии – бамбоччиони (bamboccioni – большой ребенок); в Великобритании иногда используют акроним kippers (Kids In Parents' Pockets, Eroding Retirement Savings – дети, забравшиеся в родительские карманы и уменьшающие их пенсионные отчисления); во Франции – танги, по названию фильма о 28-летнем парне, который доводит родителей до бешенства, отказываясь уезжать из родительского дома.

Они есть везде, всех их объединяет общая черта: дожив до зрелого возраста, они не учатся, не имеют постоянной работы, а сидят на шее у родителей и отказываются покидать родительский дом. Проблема детей, отказывающихся взрослеть, в последние пару десятилетий стала настолько острой, что для их описания появился даже специальный термин – «дети-бумеранги». Смысл очевиден: даже если их бросить, выгнать из родительского дома, они все равно вернутся, как бумеранг. Как утверждают экономисты, подобный инфантилизм молодежи тормозит развитие экономики и приводит к нарастанию напряжения в обществе.