Тим (Тимофей) Скоренко, журналист и сотрудник российской редакции издания «Популярная механика», решил воздать должное научному и изобретательскому потенциалу России – часто недооцененному историей (ее в технологическом мире, как и везде, пишут победители). Биографические портреты, рассуждения о приоритете в открытиях и оценки вклада русских в мировой технический прогресс – все это легло в основу книги «Изобретено в России. История русской изобретательской мысли от Петра I до Николая II» (вышла в издательстве «Альпина Нон-фикшн»). Выбранная нами глава посвящена Михаилу Доливо-Добровольскому, русскому электротехнику и одному из создателей трехфазовой системы переменного тока, которого Скоренко называет главным конкурентом Николы Теслы.
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