В помощью осужденному по делу об экстремизме журналисту РБК Александру Соколову и его матери Наталье Соколовое начали собирать деньги. Об этом сообщают телеканал «Дождь», издания «Медуза», «Медиазона» и The Bell.

Ранее в Москве сгорела квартира журналиста. В МЧС его матери заявили, что причиной пожара стал случайно залетевший окурок, однако она не верит этому и полагает, что это был поджог.

«Семья нашего осужденного коллеги оказалась в очень сложной ситуации. В колонии сидеть дорого, а теперь еще и в квартире требуется серьезный ремонт», – сказано в обращении изданий.

Пожар случился спустя два дня после того, как Соколова признали виновным по части 1 статьи 282 УК РФ (экстремизм). Его приговорили к 3,5 годам колонии.

По версии следствия, Соколов и другие фигуранты дела «под видом инициативной группы по проведению референдума “За ответственную власть” продолжили деятельность запрещенной за экстремизм организации “Армия воли народа”». Сам Соколов считает, что причиной преследования стала его журналистская деятельность, в частности, расследование о хищениях на космодроме Восточный.

Деньги в помощь семье журналиста можно перечислить на указанную карту: