Британская компания Thames Water, занимающаяся водоснабжением и очисткой сточных вод, намерена переработать в биотопливо огромный «айсберг» застывшего пищевого жира – «жирберг», образовавшийся в канализации в центре Лондона. Полученным топливом заправят знаменитые красные двухэтажные автобусы, сообщается на сайте компании.

Глыбу весом 130 тонн обнаружили в канализации под районом Уайтчепел на востоке Лондона. Она состоит из мусора и застывшего пищевого масла, которое смывали в раковину после приготовления еды. Глыбу нашли, когда она заблокировала трубу, проложенную еще в викторианские времена.

По данным на 18 сентября, Thames Water удалось удалить из трубы примерно 30% образования. Полностью завершить работу планируется в октябре. Полученные из канализации жировые отложения отправят на переработку. Этим займется завод энергетической компании Argent Energy – она сотрудничает с Thames Water. Жир планируется переработать в 10 тысяч литров экологически чистого топлива. Этого хватит, чтобы на день заправить 350 лондонских двухэтажных автобусов, сообщается на сайте Thames Water. Оставшийся мусор – салфетки, подгузники и прочие вещи, которые люди смывали в канализацию, утилизируют.

«Раньше мы удаляли жировые глыбы из труб и отправляли на свалку или ломали на мелкие куски и спускали обратно через промышленные стоки. Такие глыбы – наши злейшие враги и мы хотим их полностью уничтожить, но дать им вторую жизнь в качестве биотоплива – гораздо лучшее решение для всех», – сказал менеджер Thames Water Алекс Сондерс.