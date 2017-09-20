Второй месяц предприниматель Олег Тиньков воюет с русским ютьюбом. Блогеры из Кемерова высмеяли его банк, за что получили обыски и повестки в суд. За них вступились топовые коллеги по цеху, а также Алексей Навальный и Павел Дуров. Republic рассказывает хронологию конфликта, а также объясняет, почему это история больше, чем простой спор обидчивого бизнесмена и грубиянов из интернета.

История: как развивался конфликт

8 августа кемеровские видеоблогеры, авторы ютьюб-канала «Немагия» Михаил Печерский и Алексей Псковитин выпустили ролик, высмеивающий Олега Тинькова и «Тинькофф Банк». Видеоблогеры представили банк как корыстную организацию, вовлекающую людей в кредитную кабалу при помощи агрессивного маркетинга. Не обошлось и без переходов на личность Тинькова.

23 августа «Тинкофф банк», а затем и сам Олег Тинков подали иски к авторам «Немагии» о защите чести и достоинства, потребовав возмещение в 500 тысяч рублей. Представитель банка назвал ролик «грязью» и «клеветой». «Мы будем делать все, чтобы любители дешевого хайпа и клеветы ответили по закону», – сказал он. В результате суд обязал Роскомнадзор заблокировать видео до начала разбирательства, а Печерскому и Псковитину запретили распространять ролик. Видео до сих пор находится в свободном доступе, на данный момент набрало шесть миллионов просмотров.

За блогеров вступился создатель «Вконтакте» и «Телеграма» Павел Дуров. Не касаясь содержания ролика, он заявил, что свобода слова – прежде всего, и призвал распространять видео (интересно, что у «Немагии» есть и несколько роликов, высмеивающих Дурова). Тиньков в ответ вспомнил старую историю, когда создатель «Вконтакте» сбил полицейского и отделался административным наказанием. Банкир призвал своих читателей привлечь внимание к тому инциденту, но особого отклика не получил.

«Немагию» поддержали и коллеги по цеху. Несколько ютьюб-каналов прекратили сотрудничество с «Тинькофф Банком», который в последнее время активно начал размещать в этой среде рекламу. Вспомнили Тинькову и его ранние заявления, в которых он пренебрежительно отзывался о блогерах, указывая на их продажность. Громче всех высказался один из самых популярных в России видеоблогеров Юрий Хованский – он записал два видео отборной ругани в адрес Тинькова, замечая после каждой инвективы, что это его «оценочное суждение».

13 сентября в квартиры Псковитина и Печерского в Кемерово пришли с обыском. Причем оперативники приехали из Москвы. По словам адвоката блогеров, обыск они объяснили уголовным делом о клевете, по которому его подзащитные пока проходят свидетелями. Правоохранители забрали у блогеров компьютеры и камеры.

По мнению Алексея Навального, который поддержал «Немагию», обыск провели силовики, которым Тиньков «платит зарплату». «Это его личная вендетта, он решил “Немагию” уничтожить, разорить, испортить им жизнь, закошмарить, отомстить за то, что они ударили по его бизнесу», – высказал свою версию политик.

18 сентября по рекомендации своих адвокатов ролики про Тинькова удалил Юрий Хованский. Он получил от Тинькова официальное письмо с претензией и объявил, что «поднимает белый флаг», потому что не может противостоять «полицейским, топ-адвокатам, обыскам, проверкам и конфискациям». По словам Хованского, неизвестные выломали входную дверь в квартиру, в которой он прописан, но не живет.

19 сентября Алексея Псковитина допросили в Москве по делу о клевете. После визита к следователям на вопросы журналистов он отвечать отказался. К отделению полицию пришли несколько поклонников «Немагии». Они демонстративно разрезали карты «Тинкофф банка».

Почему это важно

Этот конфликт – яркое проявление культурного сдвига, столкновения двух раньше почти не пересекавшихся миров – большого бизнеса и когда-то очень герметичного русского видеоблогинга. Столкновения избежать было невозможно, ведь миры эти в последнее время двигались навстречу друг другу.

Последний год стал прорывным для русского ютьюба, который уже сложно считать загончиком для школьников и студентов: миллионы просмотров были и раньше, но теперь видеоблогинг входит в жизнь все более взрослой аудитории. Баттл Оксимирона и Гнойного обсуждает вся страна (а за публикацию видео баттла нашему изданию выписал штраф Роскомнадзор), сюжеты о слете блогеров показывают в программе Дмитрия Киселева. Популярность ютьюба и видеоблоггинга в целом привлекает людей извне – от классического журналиста Юрия Дудя до телезвезды Максима Галкина и опытных продюсеров «Дружко шоу». И главное, блогеры наконец получили доступ к серьезным деньгам – к ним пришли большие рекламодатели.

Но там где новые возможности часто появляются и новые ограничения. Ютьюб уже сталкивался с политической реальностью: Илье Мэддисону пришлось бежать из страны после шутки про Коран, а «Версусу» – цензурировать панчи про патриарха Кирилла и украинцев. Теперь пришло время учитывать интересы корпораций. Среда, в которой «дисс» – жесткий наезд на конкурента или известную персону – один из главных жанров, будет учиться действовать осторожно.

Раньше главной угрозой для ютьюбера был «страйк» (предупреждение за нарушение правил сервиса, которое может привести к закрытию канала), ну или на худой конец разборки с врагом в подворотне. Теперь все стало по-взрослому. Тот же Хованский упоминает свой предыдущий конфликт – с продюсером блогеров Калашниковым: тогда ему все было понятно, знакомо, по силам. В случае Тинькова он почти мгновенно капитулирует перед миром «топ-адвокатов, обысков, судебных экспертиз и конфискаций».

По иронии судьбы, конфликт у блогеров возник именно с «Тинькофф банком», который во многом ориентирован на молодую аудиторию и известен своим прогрессивным маркетингом. У него есть яркий и современный «Тинькофф журнал», он активно рекламируется в популярных ютьюб-блогах, недавно стал спонсором упомянутого уже «Версуса». Логично было бы предположить, что ответить на ролик «Немагии» (если на него вообще нужно реагировать) можно было бы по правилам этой среды – записать, как это принято в ютьюбе, ответный ролик. Показать, что ты «свой» и готов воспринимать критику. Но прогрессивный маркетинг «Тинькофф банка» закончился там, где началась личная точка зрения владельца бизнеса.

Олег Тиньков имеет репутацию человека, не привыкшего подбирать выражения в отношении журналистов или конкурентов. Однако репутация провокатора никогда не мешала его бизнесу. Скорее всего, никак она не скажется на делах банка и на этот раз. Звучащие в соцсетях призывы отказываться от карт «Тинькофф банка», обречены на провал, так как в России не работают коммерческие бойкоты и не принято ассоциировать лидера компании с его продуктом: не сработал бойкот АЗС «Лукойла» после аварии с участием вице-президента компании, или бойкот кабельного оператора «Акадо» после того, как тот демонстративно разорвал отношения с телеканалом «Дождь», или бойкот МТС после истории со взломом телеграм-аккаунтов оппозиционеров. Если карта банка будет устраивать потребителей, они продолжат ею пользоваться, несмотря на все странности основателя компании.

Столкнувшись с диссонансом, разные по стилю и ценностям люди, вынужденные однако взаимодействовать в одном поле, притираются. Но в России, увы, не принято договариваться и сближать позиции. Чаще всего, одна сторона всегда подминает под себя другую. Сложно не констатировать, что Тиньков в этой истории победил. Невозможно представить, что теперь какой-то видеоблогер скажет о Тинькове что-то нелестное, не задумавшись о последствиях.