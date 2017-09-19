Российско-белорусские военные учения, которые проходят в эти дни под носом у НАТО, всерьез напугали Запад. Если суммировать страхи, прямо или косвенно озвученные в западной прессе, то можно подумать, что Россия намерена в лучшем случае завоевать половину Европы, а в худшем – развязать третью мировую против всего прогрессивного (читай демократического) сообщества. Эксперты торопятся успокоить публику: ничего реально угрожающего Россия не делает. Однако так ли беспочвенны опасения и почему они так сильны именно сегодня?

Геополитические предрассудки

Оперативно-стратегические учения «Запад» должны проводиться с 2009 по 2020 год с регулярностью раз в четыре года. Нынешние маневры, таким образом, стали лишь третьими по счету. Однако учения ни 2009, ни 2013 годов не вызвали такого ажиотажа, столько слухов и домыслов, как нынешние. Причем как сейчас, так и в прошлые годы в адрес России звучали примерно одни и те же обвинения: НАТО и Запад критиковали Москву за бряцанье оружием, страны Балтии и Польша активно обыгрывали риски агрессии. Каждый раз в этих учениях официально принимало участие примерно одно и то же количество военных. Так что же произошло именно сейчас, что вроде бы рутинные для любой армии маневры вдруг оказались столь серьезной страшилкой?