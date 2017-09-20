«Нафтогаз Украины» подал к России новый иск в суд Гааги, потребовав $5 млрд за утраченные в Крыму активы. Об этом сообщает издание Liga.net.

Кроме самого «Нафтогаза», истцами выступаю шесть его «дочек» – «Черноморнефтегаз», «Укртрансгаз», «Ликво», «Укргаздобыча», «Укртранснафта» и «Газ Украины». В украинской компании рассчитывают, что суд вынесет решение по иску до конца 2018 года.

В октябре 2016 года в «Нафтогазе» предварительно оценивали ущерб от утраты крымских активов в $2,6 млрд. Тогда же глава «Нафтогаза» Андрей Коболев говорил, что разбирательство с российской стороной по этому иску займет 2–3 года.

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