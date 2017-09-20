Собственник Бинбанка обратился в ЦБ с просьбой о санации. Об этом заявили в пресс-службе регулятора, передает «Интерфакс».
В ЦБ примут решение о финансовом оздоровлении Бинбанка через Фонд консолидации банковского сектора в ближайшее время. В пресс-службе регулятора не уточнили, кто именно обратился с просьбой в ЦБ.
Основной владелец Бинбанка – Микаил Шишханов. Источники РБК утверждают, что до последнего времени акционеры Бинбанка пытались договориться с ЦБ и исправить положение с продажей активов.
Заметка дополняется.
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