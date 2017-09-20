Собственник Бинбанка обратился в ЦБ с просьбой о санации. Об этом заявили в пресс-службе регулятора, передает «Интерфакс».

В ЦБ примут решение о финансовом оздоровлении Бинбанка через Фонд консолидации банковского сектора в ближайшее время. В пресс-службе регулятора не уточнили, кто именно обратился с просьбой в ЦБ.

Основной владелец Бинбанка – Микаил Шишханов. Источники РБК утверждают, что до последнего времени акционеры финансовой организации пытались договориться с ЦБ и исправить положение с продажей активов.

Ранее 20 сентября газета «Ведомости» со ссылкой на источники написала, что уже в четверг 21 сентября ЦБ может объявить о санации Бинбанка. Шишханов отказался от комментариев по этому поводу, а в самом Бинбанке подчеркнули, что работают в обычном режиме и удивлены публикацией.

За два дня до заметки «Ведомостей» стало известно, что в августе госкомпании вывели со счетов в Бинбанке треть своих вкладов – более 12 млрд рублей. Уменьшился и объем вкладов физических лиц – на 3,6%.

В середине августа управляющая компания «Альфа капитал» назвала Бинбанк, «Открытие», Московский кредитный банк и Промсвязьбанк рискованными. Позднее в Альфа-банке заявили, что это – «сугубо частное мнение» менеджера «Альфа капитала», не соответствующее действительности. Спустя две недели ЦБ объявил, что он займется санацией «Открытия».