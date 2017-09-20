Сотрудники ФСБ и сотрудники департамента противодействия экстремизму МВД задержали лидера организации «Христианское государство – Святая Русь» Александра Калинина. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в столичном департаменте МВД. До этого о задержании Калинина рассказал источник «Газеты.ru».

По данным собеседников изданий, задержание Калинина связано с его призывами совершать поджоги кинотеатров, где заявлен к просмотру фильм Алексея Учителя «Матильда». У Калинина провели обыск и изъяли компьютер и носители информации.

В свою очередь, источник «Интерфакса» уточнил, что Калинин и еще двое человек задержаны по делу о поджоге автомобиля в Москве у офиса Константина Добрынина – адвоката Учителя. Собеседник агентства отметил, что процессуальный статус Калинина пока не определен.

Заметка дополняется.