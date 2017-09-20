Сотрудники ФСБ и сотрудники департамента противодействия экстремизму МВД задержали лидера организации «Христианское государство – Святая Русь» Александра Калинина. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в столичном департаменте МВД. До этого о задержании Калинина рассказал источник «Газеты.ru».

По данным собеседников изданий, задержание Калинина связано с его призывами совершать поджоги кинотеатров, где заявлен к просмотру фильм Алексея Учителя «Матильда». У Калинина провели обыск и изъяли компьютер и носители информации.

В свою очередь, источник «Интерфакса» уточнил, что Калинин и еще двое человек задержаны по делу о поджоге автомобиля в Москве у офиса Константина Добрынина – адвоката Учителя. Собеседник агентства отметил, что процессуальный статус Калинина пока не определен.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк подтвердила «Интерфаксу» задержание трех подозреваемых по делу о поджоге автомобиля около офиса Добрынина. Их имена она не назвала, заметив только, что одного задержали в Москве, еще двоих – в Липецкой области.

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В ночь на 11 сентября напротив офиса Добрынина неизвестные подожгли два автомобиля и разбросали листовки с надписью «Гореть за “Матильду”». В конце августа здание, где располагаются студии «Лендок» и «Рок» Учителя, забросали «коктейлями Молотова».

12 сентября в сети кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» объявили, что решили отказаться от показа картины из-за опасений за безопасность посетителей. В сети получили неоднократные угрозы от организации «Христианское государство – Святая Русь».

14 сентября «Медуза» опубликовала интервью с Калининым; в нем Калинин заявлял, что насилие для запрета фильма Учителя оправдано, а православная страна должна быть такой, как Иран.